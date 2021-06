Basisscholen aan de slag met verlengde schooldag

nieuws

Foto: Basisschool Karrepad

De gemeente en het onderwijs gaan de komende jaren investeren in de verlengde schooldag. Diverse basisscholen gaan aan de slag met pilots om onderwijsachterstanden tegen te gaan.

Daarmee krijgen kinderen in het basisonderwijs meer tijd naast de normale vakken als taal en rekenen. Het gaat onder meer om bewegen, gezonde voeding, techniek, cultuur en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gemeentebestuur wil de verlengde schooldag inzetten in de noordelijke en oostelijke stadswijken waar de sociaal-economische achterstanden het grootst zijn. In december is daarvoor een projectleider aangetrokken. Uit gesprekken met diverse scholen is gebleken dat veel scholen enthousiast zijn over de verlengde schooldag. Er worden nog dit jaar diverse pilots opgestart.

Het Karrepad richt zich op techniek en digitalisering, IKC Borgman heeft als centraal thema gekozen voor kunst en cultuur, en vier andere basisscholen hebben een integraal naschools programma ontworpen waarmee onderwijsachterstanden moeten worden verminderd, en talentontwikkeling van de kinderen wordt bevorderd. Het geld voor het project komt uit het gemeentelijk onderwijsbudget en enkele externe bronnen.