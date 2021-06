Automobilist gewond bij verkeersongeluk N46

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Bij een verkeersongeluk op de N46 tussen Groningen en Bedum is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur op de Eemshavenweg in de buurt van Zuidwolde. Door nog onbekende oorzaak botsten twee personenauto’s op elkaar. Beide automobilisten konden op eigen kracht uit de voertuigen komen. Eén van hen is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder, een 24-jarige man zonder geldig rijbewijs, is door de politie aangehouden.

Beide voertuigen raakten zwaarbeschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de twee vehikels geborgen. Vanwege het ongeluk was de weg enige tijd volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.