Auto belandt in tuin in Beijum

nieuws

Foto: 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagochtend aan de Jensemaheerd in de Groningse wijk Beijum is een auto in een tuin beland. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 09.35 uur. Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder van een personenauto de macht over het stuur en raakte van de weg. De auto kwam half in een tuin tot stilstand. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulanciers hebben de automobilist gecontroleerd maar de chauffeur hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de personenauto weggesleept.