AstraZeneca-weigeraars kunnen afspraak maken voor Pfizer of Moderna

Foto: Rwendland via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Mensen in de leeftijd van 60 tot en met 64 jaar die niet zijn ingegaan op hun uitnodiging voor een vaccinatie met AstraZeneca kunnen vanaf zaterdag een nieuwe afspraak maken. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Zij krijgen dan het Pfizer of Moderna-vaccin. Eerder werd al bekend dat mensen uit deze groep een herkansing zouden krijgen. Een deel van de 60- tot en met 64-jarigen die via de huisarts AstraZeneca konden krijgen, lieten weten het middel niet te willen. Bijvoorbeeld omdat ze bang waren op mogelijke bijwerkingen. Sommige mensen kunnen na vaccinatie last krijgen van zowel bloedstolsels als een laag aantal bloedplaatjes. Deze zeldzame combinatie kan dodelijk zijn. In Nederland hebben zeker zestien mensen klachten gekregen, twee van hen zijn overleden.

Het maken van een vaccinatieafspraak kan via deze website.

Iedereen geboren in 1956 t/m 1960 kreeg tot nu AstraZeneca via de huisarts. Een veilig en effectief vaccin voor deze leeftijden. Wie in deze groep nog geen prik heeft gehad, kan nu ook online een afspraak maken bij de GGD en Pfizer of Moderna kiezen. 👉 https://t.co/Lbi1lFTAp8 pic.twitter.com/Gr7c3j9bMb — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 5, 2021