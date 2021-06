Arriva wil beginnen met nachttreinen naar Randstad

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Vervoerder Arriva wil vanaf 2023 nachttreinen vanuit de regio naar de Randstad laten rijden, en vice versa. Arriva heeft een aanvraag ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Arriva doet hiermee een beroep op de Europese wetgeving die verbindingen op basis van open toegang vanaf dit jaar toelaat op het spoor. Hierdoor is er ruimte voor de markt om nieuwe verbindingen aan te bieden en daarmee meer service te verlenen aan de reiziger. Arriva moet voor haar nachttreinen gebruik maken van het spoor van de NS.

Vervoersbedrijven mogen sinds dit jaar voor eigen risico en zonder overheidsconcessie vervoerdiensten aanbieden op het spoor. Anne Hettinga van Arriva Nederland zegt: “We hopen op groen licht van de ACM zodat we onze plannen verder kunnen ontwikkelen. Hiermee versterken we het Nederlandse openbaar vervoer netwerk en stimuleren we meer reizigers om te kiezen voor deze duurzame manier van reizen.”

Arriva wil in eerste instantie eenmaal per week een nachttrein laten rijden: van vrijdag- op zaterdagnacht vertrekt iets voor 02.00 een trein richting Schiphol. Die stopt in Assen, Zwolle, Lelystad, Almere en Amsterdam Zuid en komt om 04.00 uur aan op Schiphol. Iets na 05.00 uur vertrekt de trein weer vanuit Schiphol naar het noorden.