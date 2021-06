Arrestatieteam houdt man aan na bedreiging in Beijum

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een arrestatieteam heeft vrijdagavond een man aangehouden nadat deze een persoon in de Groningse wijk Beijum bedreigd zou hebben. Dat laat de politie aan incidentenwebsite 112groningen.nl weten.

Vrijdagavond kwam er bij de politie een melding binnen dat er iemand bedreigd zou zijn door een man. Deze man ging er daarna vandoor op een scooter. Agenten gingen direct ter plaatse en stelden een onderzoek in. Daarbij werd er in de buurt gezocht naar de scooter. Deze werd uiteindelijk aangetroffen aan het Kombuis in de wijk Lewenborg. De man werd in eerste instantie niet aangetroffen maar kon later in de avond elders in de stad aangehouden worden.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord gaat worden. De scooter is in beslaggenomen en is meegenomen naar het bureau.