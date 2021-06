Anna uit Haren is het populairste model van tien jaar boerinnenkalender

nieuws

Anne uit Haren

Anna Bron (foto) uit Haren heeft de meeste stemmen gekregen om in de jubileumuitgave van de boerinnenkalender te komen.

Vorig jaar bestond de kalender tien jaar en het plan was om een groot feest in een tent te geven, maar dat kon door de aanhoudende coronamaatregelen niet door gaan.

Daarom werd als alternatief de jubileumkalender bedacht. Het publiek mocht kiezen welke boerin, die eerder in de kalender stond, ook in de feestuitgave mocht staan. In totaal werden zeventien vrouwen geselecteerd. De cover, de twaalf kalendermaanden en vier bonusfoto’s.

Naast Anna uit Haren werd dat ook Marijke uit Winsum. Ondanks dat Anne de meeste stemmen kreeg komt zij niet op de cover. Dat komt omdat zij al de cover van de kalender van 2020 sierde en dat zou verwarring in de winkelschappen opleveren. Nicky uit Noord-Holland staat daarom op de cover.