Amy (16) is mantelzorger voor haar moeder: ”soms is het wel zwaar”

Het is de week van de jonge mantelzorger. Als jonge mantelzorger zorg je al op jonge leeftijd voor bijvoorbeeld een ziek familielid. Zo ook de 16-jarige Amy.

Amy zorgt samen met haar vader voor haar zieke moeder. Dit doet ze door bijvoorbeeld boodschappen te doen of de hond uit te laten. ”We moeten haar veel helpen, er zijn veel dingen die we voor haar moeten doen. Soms is dat wel zwaar.” vertelt ze.

Een vereniging die kinderen ondersteunt in dit vaak zware proces is Humanitas. ”Wij bieden deze jonge mantelzorgers aandacht, begrip en ontspanning. Dit wordt gedaan door vrijwilligers.” vertelt Jacquelien Wijbenga werkzaam bij Humanitas. Volgens Wijbenga is het belangrijk om tijdens de week van de jonge mantelzorgers, de mantelzorgers eens goed in het zonnetje te zetten.

De jonge mantelzorgers wonen vaak nog thuis bij hun ouders. De coronacrisis heeft daarom veel effect gehad op deze jongeren. Zo worden de jongeren thuis harder geconfronteerd met de ziekte van bijvoorbeeld een ouder omdat ze nu veel vaker thuis zitten. Hierdoor kunnen er concentratieproblemen ontstaan. Ook zijn de zieke ouders vaak kwetsbaar en durven de jonge mantelzorgers daarom geen risico te nemen en zien ze hun vrienden ook niet meer. ”Ik merkte echt dat het zwaarder werd, veel intensiever. Ik zag ook soms dat het slechter ging met mijn moeder. Dit had ik anders niet gezien als ik op school had gezeten.” vertelt Amy.

Door de versoepelingen kunnen jonge mantelzorgers weer naar school. Volgens Wijbenga is dit een verademing voor de mantelzorgers. Ook Amy vindt het fijn dat ze weer naar school kan maar toch voelt het wat raar. ”Ik denk dat ik lang het gevoel blijf houden dat ik iets fout doe, dat ik een risico voor mijn moeder ben.” vertelt ze.

Wel heeft Amy nog een boodschap voor andere mantelzorgers: ”Ik ben trots op wat jullie doen en ik begrijp jullie situatie. Jullie werken hard en ik weet hoe moeilijk dat kan zijn.”.