Amsterdamse filmmaker zoekt Groningse boerderij voor aardbevingsfilm

nieuws

Filmmaker Beek Groot in actie. Foto: Tibor Dieters

Een Groningse boerderij waar een aardbevingsfilm gefilmd kan worden. Dat is waar de Amsterdamse filmmaker Beek Groot naar op zoek is.

“Ik ben derdejaarsstudent aan de Filmacademie in Amsterdam”, vertelt Groot. “Het is een vierjarige opleiding en in het derde jaar wordt er door de studenten een film gemaakt waarin je de ruimte krijgt om te onderzoeken wie je als filmmaker bent. Ik heb gekozen voor een maatschappelijk onderwerp. Zelf ben ik geboren en getogen in Amsterdam maar een deel van mijn familie is opgegroeid in Groningen. Met de film die ik wil gaan maken wil ik gaan experimenten om te kijken wat er kan en wat er mogelijk is, maar ik wil er ook mee bereiken dat de film niet in de school blijft hangen. Ik wil dat het gezien gaat worden. Dat het vertoond gaat worden in bioscopen in Groningen maar ook in Amsterdam. Dat er in de Randstad bewustwording gecreëerd gaat worden voor dit grote probleem dat veel mensen raakt.”

Zichtbare en psychische schade

De film die Groot wil maken staat ook in het teken van een brug slaan tussen Groningen en Amsterdam. “De film die ik ga maken gaat 12 minuten duren. Dat is heel kort. Ik heb dus niet de ruimte om de volledige problematiek over de gaswinning te vertellen. Ik ga het daarom klein houden. Ik laat één familie in beeld komen. Deze familie woont in een boerderij waar aardbevingsschade is ontstaan, waar de scheuren in de muren zitten. Ik wil laten zien hoe de bewoners van de boerderij met deze zichtbare schade omgaan, maar ook wat de psychische schade met hen doet. Ik laat een dochter zien die er behoorlijk losjes mee omgaat, maar haar vader is volop in verzet tegen de gaswinning. Die is vol aan het procederen.”

“Een brug slaan”

De Amsterdamse link wordt ook in de film zichtbaar gemaakt. “Als ik hier in Amsterdam om me heen kijk dan is bijna niemand zich bewust van wat er in Groningen gebeurd. Ik laat dat naar voren komen door middel van een inspecteur die vanuit Amsterdam naar Groningen reist. In de film zal duidelijk worden dat hij de situatie niet begrijpt. Uiteindelijk moet het geheel dat ik maak een brug slaan tussen de Randstad en Groningen.”

“Op zoek naar doorkijkjes”

Om te kunnen filmen is Groot op zoek naar een locatie. “Het komt er simpelweg gezegd op neer dat we op zoek zijn naar een Groningse boerderij waar we opnames kunnen maken. Ik kan zoiets misschien ook filmen in Noord-Holland of Gelderland, maar daar staan geen Groningse boerderijen. Ik wil het zo echt mogelijk maken. Daarbij ben ik vooral op zoek naar een boerderij met veel doorkijkjes. Dus als het gebouw veel deuren of deurposten heeft dan zou dat ontzettend fijn zijn. Doorkijkjes zie je ook vaak op schilderijen van Hollandse meesters, zoals Vermeer. Die wil ik ook in mijn film realiseren. Daarnaast zou het fijn zijn als de boerderij niet modern is ingericht. Dus een klassieke inrichting zou heel fijn zijn.”

Help jij de filmmaker aan een locatie?

De bedoeling is dat de film opgenomen gaat worden in de periode eind juli of begin september. Groot denkt vijf dagen nodig te hebben om alle opnames te kunnen maken. “Het gaat dus om shots maar het gaat ook om acteurs die een rol spelen.” Mocht je op een boerderij wonen die wellicht geschikt is, of mocht je meer informatie willen of een locatie tippen, dan kun je Groot een e-mail sturen naar dit mailadres.