Amanze Egekeze nieuwe forward voor Donar

Foto: Hanegi - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73573217

Amanze Egekeze speelt het komend seizoen voor Donar. Dat heeft de Groningse basketbalclub woensdagmiddag bekendgemaakt.

Egekeze werd geboren op 3 december 1995 in Lake in the Hills, in de Amerikaanse staat Chicago, en heeft zowel de Amerikaanse als de Nigeriaanse nationaliteit. Hij is 2.03 meter lang en kan zowel spelen op de power forward als de small forward positie. Egekeze begon zijn carrière bij de Belmont Bruins in Nashville, Tennessee, waar hij vier seizoenen teamgenoot was van Austin Luke. Na zijn college streek hij neer in Japen waar hij in één seizoen bij drie verschillende clubs speelde. In het seizoen 2019-2020 speelde hij voor PAOK Thessaloniki en afgelopen seizoen was hij actief voor Gries-Oberhoffen.

“Voor het kampioenschap gaan”

“Ik heb er zin in”, laat Egekeze weten. “Ik heb met Austin Luke in college gespeeld en altijd contact gehouden. Hij heeft zeker een rol gespeeld en de kans om weer samen te spelen sprak me aan. Ik ben een echte teamspeler en winnen staat voor mij bovenaan de lijst. Ik probeer altijd het maximale te geven. Ik denk dat mijn ability to stretch the floor en mijn intensiteit en focus het team kunnen helpen. Ik verwacht dat we winnen en dat we voor een kampioenschap gaan. Daar is deze club de afgelopen jaren mee bezig geweest en ik wil graag mijn bijdrage daaraan leveren.”

“Hij speelt hard en snel aan beide kanten van het veld”

Coach Matthew Otten is enthousiast. “Egekeze stond op de lijst van spelers die we in de gaten hielden en toevallig had ik hem zien spelen terwijl ik naar de scouting van Austin (Luke, red) zat te kijken. Een fenomenale speler. Hij speelt hard en snel aan beide kanten van het veld, kan goed schieten, zeker voor zijn lengte en ik heb een goed gevoel bij hem. Door gesprekken met Austin Luke weten we dat hij qua karakter en werklust bij ons gaat passen. Zijn niveau en ervaring zullen ons zeker helpen. Hij maakte deel uit van het Nigeriaanse team dat zich kwalificeerde voor AfroBasket. Hij is een serieuze en professionele vent die ook zijn bijdrage in de kleedkamer zal leveren.”