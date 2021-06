“Als ik nu mijn film zie dan weet ik dat ik tevreden moet zijn met wat ik voor elkaar heb gekregen”

nieuws

Foto: eigen foto

‘De Slaap van de Rede’. Dat is de titel van de nieuwe film van de Stadse filmmaker Reynaert Vosveld die sinds deze week in Kunstpunt in de Oosterpoort te zien is.

Hoi Reynaert! Hoe blij ben je dat de film sinds deze week vertoond kan worden?

“Ja, dat is super. Het was de bedoeling dat een preview in december al te zien zou zijn tijdens de uitreiking van het Hendrik de Vries Stipendium. Alles was daarvoor toen ook al opgebouwd, en ik had daar best wel veel tijd en energie in gestoken. Echter door de coronacrisis, en omdat Nederland in een lockdown ging, kon de try-out niet doorgaan. En dat was echt heel frustrerend. Aan de andere kant. Toen was de film nog niet af, en dat is nu wel het geval. Tot 3 augustus is mijn werk te zien in de Grote Zaal van de Oosterpoort.”

‘De Slaap van de Rede’ is niet je eerste film. Eerder bracht je al de films ‘Knuppel’ en ‘Vlucht’ op het witte doek. Waar gaat deze film over?

“Het is een experimentele documentaire over emoties die naar mijn idee de huidige tijdgeest vormen. En die invloed hebben op ons sociaal maatschappelijk en politieke klimaat. In de film duik ik in een aantal begrippen als melancholiek en depressie. Wat ik eigenlijk laat zien is welke rol angst speelt in onze hedendaagse maatschappij.”

Het klinkt als een behoorlijk zwaar thema …

“Dat is het ook. Het was ook heel zwaar om er aan te werken. In 2019 heb ik het Hendrik de Vries Stipendium gewonnen. Met het winnen van deze prijs ben ik een nieuwe weg ingeslagen. Mijn nieuwe film is ook een hele andere film geworden dan ‘Knuppel’ en ‘Vlucht’. Ik ben echt uit mijn comfortzone gestapt waarbij ik in techniek ook een hele andere kant op ben gegaan. De nieuwe film is bijvoorbeeld geen animatie maar is een multimediaal project geworden. Ik ben oprecht blij dat ik deze film heb kunnen maken, ondanks dat het voor mij zelf ook een erg zwaar jaar is geweest waarbij ik zelf ook te kampen heb gehad met depressieve gevoelens. Uiteindelijk heeft die periode van mijn leven wel geresulteerd in deze film en daarmee dus een inkijkje geeft in welke rol deze emoties spelen binnen onze maatschappij.”

De film is inmiddels te bekijken. Wat zijn de eerste reacties?

“Die zijn heel positief. Wel krijg ik te horen dat mensen het een zware film vinden. Sommigen zeggen ook dat ze het eigenlijk nog een keer willen bekijken om op die manier alles goed op te kunnen nemen. Bij de film hoort overigens ook een manifest dat ik geschreven heb. In dit manifest schrijf ik over de emoties en de rol die zij in onze huidige tijdsgeest hebben. Vandaaruit ben ik de film gaan maken. Het manifest komt dan ook terug in de film. In De Oosterpoort kan dit manifest gelezen worden, maar het document is ook te bekijken op mijn website.”

Tot augustus is je film te zien. Wanneer ben jij tevreden?

“Persoonlijk vind ik het belangrijk dat door mijn werken er een dialoog op gang komt. Om de mensen te prikkelen om over een onderwerp te gaan praten. De film is zwaar, en het gaat over melancholiek en depressies. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat daarover gesproken gaat worden, dat we deze onderwerpen niet uit de weg gaan. Als dat bereikt wordt, dan ben ik tevreden. Aan de andere kant ben ik nu ook al tevreden: ik heb door deze film te maken mijn doel behaald, ik heb met mijn observatie gevoelens vorm kunnen geven. Ondertussen zit ik overigens nog vol in de werk-modus. Ik probeer mijn film op zoveel mogelijk filmfestivals te krijgen, om mijn werk daarmee in de spotlights te krijgen. Maar als je me nu vraag of ik blij ben. Ja, dan ben ik absoluut blij en tevreden met wat ik voor elkaar heb gekregen.”

De Slaap van de Rede

De film De Slaap van de Rede is tot woensdag 3 augustus te zien bij Kunstpunt Groningen in De Oosterpoort. Er is elke woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur vrije entree. Meer informatie over de film vind je op de website van Vosveld.