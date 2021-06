“Als er niks gaat gebeuren dan slapen studenten in september weer in tenten”

nieuws

Foto: Jacob de Vries

De fractie van Student en Stad in de Groningse gemeenteraad is not amused dat er nog maar 75 slaapplekken gerealiseerd zijn voor internationale studenten die vanaf september in Groningen komen studeren.

De gemeente maakte woensdagmiddag bekend dat de piekopvang voor internationale studenten omlaag wordt gebracht van 250 naar 150 plekken. Van deze plekken zijn er op dit moment 75 gerealiseerd. “De gemeente doet zijn best laat de wethouder weten, maar meer realiseren dan de schamele 75 klapbedden is nog niet gelukt”, zegt fractievoorzitter Steven Bosch van de partij. “Voor de goede orde, het gaat niet om mooie studio’s met uitzicht op de Grote Markt, maar om opklapbedden in een slaapzaal.”

“Het is niet te geloven dat de gemeente hier al maanden mee bezig is, en er pas één zaal is gerealiseerd.” Bosch is bang dat als er de komende periode niet heel snel iets gaat gebeuren, er dan een herhaling van de dramatische aanpak in 2018 komt. “Als dit zo door gaat slapen er in september weer studenten in een slaapzak voor het station of een tent in het Noorderplantsoen.” De partij hoopt dat de gemeente alles op alles gaat zetten om dit te voorkomen.