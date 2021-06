“Als directeur van OOG kan ik alleen maar ontzettend blij zijn”

nieuws

Bron foto: Elin Stil

OOG wist vrijdagavond tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards twee prijzen in de wacht te slepen. Directeur en hoofdredacteur Evert Janse is een dag later nog steeds ontzettend blij.

“De prijs voor omroepvrijwilliger van het jaar en de prijs voor de beste videoproductie”, somt Janse op. “We waren uiteindelijk best wel laat weer teug in Groningen maar ik heb de hele rit terug met een grote glimlach op mijn gezicht in de auto gezeten. Vooral omdat we een prijs in de wacht hebben gesleept waar we echt onze zinnen op hadden gezet.” De directeur doelt daarmee op de prijs voor omroepvrijwilliger van het jaar. “Dit is een nieuwe prijs. De omroepen konden zelf een kandidaat naar voren schuiven. Voor ons als omroep was het duidelijk, en dit was ook een unaniem besluit, dat dit Wesley moest zijn.”

“Hij is het voorbeeld van niet bij de pakken neer gaan zitten”

Met Wesley wordt Wesley Ferwerda bedoeld. Wesley is bij OOG eindredacteur van het sportprogramma op de radio. “Ik vind hoe Wesley zich opstelt lovenswaardig. De manier hoe hij zich manifesteert vind ik van grote klasse. Op jonge leeftijd wist hij al hoe zijn levensweg er ongeveer uit zou zien. Hij is het voorbeeld van iemand die niet bij de pakken neer is gaan zitten, maar het maximale er uit wil halen van wat er in het leven zit. Dat blijkt ook wel hè? Hij volgt nu een tweede hbo-studie en is bij ons al heel weer wat jaren actief. De laatste periode als eindredacteur van OOG Sport op de radio. Een functie waarin hij verschillende mensen aanstuurt. Het afgelopen jaar stond hij voor een grote uitdaging. Want hoe ga je een sportprogramma vullen als er door de coronacrisis heel veel niet door gaat.”

Kers op de taart

Janse was vrijdagavond ook enigszins verrast tijdens de prijsuitreiking. “Je gaat met een goed gevoel naar Hilversum. Je weet dat het radioprogramma Glasnost is genomineerd. Je maakt kans op de titel Omroep van het Jaar. En je maakt kans op de titels beste videoproductie en omroepvrijwilliger. Glasnost gooit al jaren hoge ogen. Helaas wonnen zij de prijs net niet. Dat Colin Mooijman met zijn documentaire ‘Perspectief’ de titel wel pakte maakte mij al heel blij. Maar dat Wesley ook een prijs kreeg, dat was voor mij de kers op de taart. Als omroep hadden we op deze prijs onze zinnen gezet. Ook omdat we onze vrijwilligers zo belangrijk vinden. Toen we terug naar Groningen reden toen verwoorde Wesley het zelf ook heel mooi. Hij zei dat hij bij OOG altijd het gevoel heeft dat hij ondanks zijn handicap voor vol wordt aangezien. Dat hij voor honderd procent meedraait. Terwijl hij dat gevoel op andere plekken in de samenleving niet altijd heeft.”

Kwaliteit

Tijdens de avond werd er ook uitgebreid stilgestaan bij de kwaliteit van de lokale- en streekomroepen. Volgens de vakjury is de kwaliteit de afgelopen jaren flink gegroeid. “Alle omroepen werken ontzettend hard. En er wordt ook druk gewerkt om de sector te verbeteren. Daarvoor is wel meer structurele subsidie voor het hele stelsel nodig. Wij hebben het geluk dat wij in de gemeente Groningen voor vol worden aangezien maar er zijn omroepen in het land die het met een paar duizend euro per jaar moeten doen. Die zullen altijd achterop blijven zwemmen. Gelukkig zijn er nu twee landelijke pilots, en dat voelt alsof we bij het kabinet de voet tussen de deur hebben gekregen. Het zou heel goed zijn als dit gecontinueerd wordt. Daar werken we ook hard voor. Het is spreken voor eigen parochie, maar door lokale omroepen te stimuleren ontstaan er professionele omgevingen waar betaalde krachten en vrijwilligers samen kunnen werken aan goede lokale nieuwsvoorziening. Realiseer je ook dat er in Nederland 20.000 vrijwilligers werkzaam zijn bij lokale omroepen. Al met al kijk ik tevreden terug op gisteravond. Een geslaagde missie.”