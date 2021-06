Afschaffing hondenbelasting lijkt er niet te komen, mogelijk uitzondering voor Haren en Ten Boer

nieuws

Foto: Anthony Willett via Flickr (CC 2.0)

De hondenbelasting in de gemeente Groningen wordt naar alle waarschijnlijkheid niet afgeschaft. Wel lijkt er ruimte om Haren en Ten Boer een uitzonderingspositie te geven. Dat bleek woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Over de hondenbelasting is sinds de herindeling met de oude gemeenten Haren en Ten Boer veel ophef. Waar in Groningen men wel een hondenbelasting kende, kende men deze niet in Haren en Ten Boer. Door de herindeling worden bewoners uit de herindelingsgemeente ineens geconfronteerd met een hoge hondenbelasting. Het afschaffen heeft echter grote financiële gevolgen. Het Stadsbestuur verwacht dat de hondenbelasting voor volgend jaar zo’n 1 miljoen euro op gaat leveren. Geld dat nodig is om mogelijke tekorten in de gemeentebegroting op te kunnen vangen.

Ongelijkheid

GroenLinks en de PvdA lijken de hondenbelasting te willen houden. D66 is van mening dat er een uitzondering moet komen voor Haren en Ten Boer omdat hondeneigenaren bij de aanschaf van hun huisdier niet wisten dat ze met een belasting geconfronteerd zouden worden. D66 krijgt bij het voorstel steun van de ChristenUnie. Oppositiepartijen zien het echter niet als een oplossing. Volgens fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP gaat dat niets oplossen en gaat het de ongelijkheid alleen maar verder vergroten.

Tweede Kamer

Na de zomervakantie wordt duidelijk of de hondenbelasting blijft of verdwijnt. Dan gaat er namelijk gesproken worden over de gemeentebegroting van volgend jaar. Daarbij is men ook afhankelijk van de Tweede Kamer. Afgelopen week werd er in Den Haag gesproken over de afschaffing van de hondenbelasting. De minister liet toen weten met gemeenten hierover in gesprek te willen.