Afgelopen week minder dan honderd besmettingen in Groningen

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werden in de afgelopen week slechts 92 besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die dinsdagmiddag naar buiten werd gebracht.

In de voorgaande week (van 15 tot en met 22 juni) zat Groningen net boven de honderd besmettingen per week met 106 infecties. Per 100.000 inwoners uit de provincie raakten er in de afgelopen zeven dagen slechts 16 geïnfecteerd met het coronavirus. Net als vorige week werden er geen nieuwe sterfgevallen geregistreerd.

Landelijk testten in de afgelopen week 4208 mensen positief op corona, 26 procent minder dan een week eerder. Slechts 3,2 procent van alle coronatesten was positief. Het reproductiegetal blijft steken op 0,76.