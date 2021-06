Adetunji tekent bij voor vierde seizoen bij Donar

sport

Foto via Donar

Sheyi Adetunji speelt ook komend seizoen bij Donar. De 21-jarige point-guard tekende vrijdag bij voor een vierde seizoen in de hoofdmacht van de Groningse basketbalclub.

“Ik heb de afgelopen jaren enorm veel geleerd bij Donar, zowel op het veld en buiten het veld”, vertelt Adetunji. “Over het algemeen ben ik wel tevreden over mijn ontwikkelingen. Maar er is op alle vlakken nog veel ruimte voor verbetering en ik denk dat Donar daar de juiste plek voor is. ”

Het talent en de werklust van Adetunji hebben ook coach Matthew Otten overtuigd: “Ik ben blij dat hij bij de selectie blijft. Zijn selectie voor het Nederlands team U23 3×3 is ook een illustratie van zijn capaciteiten.”