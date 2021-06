Actiegroep blij dat oppositie samenwerkt tegen hondenbelasting

De oppositiepartijen in de gemeenteraad gaan werken aan een plan om de hondenbelasting helemaal af te schaffen. De actiegroep Hondenbelasting, weg ermee! is blij dat de partijen hierin samenwerken.

Met het plan hopen de oppositiepartijen de coalitie te overtuigen, die de belasting wel wil behouden. Het belangrijkste argument om wel hondenbelasting te houden is dat het veel geld oplevert, namelijk zo’n 1 miljoen euro per jaar. De oppositie denkt dat dit makkelijk opgelost kan worden door de OZB iets te verhogen. Tjakelien Bolt van de actiegroep is het daar mee eens. “Mensen denken dat dat heel veel geld kost, maar dat is niet zo. Met een huis van twee ton ben je zo’n vijf euro per jaar extra kwijt. Maar één hond kost 130 euro per jaar.”

D66 kwam met een plan om de hondenbelasting in de stad te behouden, maar voor Haren en Ten Boer wel af te schaffen. In de voormalige gemeentes hoefden hondeneigenaren daar geen belasting te betalen, maar sinds de herindeling wel. De actiegroep vindt dat geen goede oplossing. “Dan krijg je een tweedeling in de maatschappij,” zegt Bolt. “Dat is niet eerlijk.” Mede-actievoerder Marianne Suurmeijer is het daarmee eens. “Je schaft de ene onrechtvaardigheid af, de hondenbelasting. Dat is een middeleeuwse belasting die we nog steeds moeten betalen, maar er wordt niets voor de honden gedaan. Met dit plan voer je een andere onrechtvaardigheid in.”

Suurmeijer denkt dat door de samenwerking van de oppositie, de kans groter is dat de hondenbelasting wordt afgeschaft. “Ik zei al vanaf het begin dat ze niet allemaal aparte moties in moesten dienen, maar samen met iets moesten komen. Dat hebben ze gedaan. Ik hoop dat het helpt.”