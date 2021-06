Achterstallig onderhoud aan bomen Heide en Watersteeg Haren zorgen niet voor direct gevaar

nieuws

Heide en Watersteeg / Google Maps

Het onderhoud van de bomen aan de Heide en Watersteeg staat voor volgend jaar op de planning. De gemeente is druk bezig om de achterstand van het bomenonderhoud in de voormalig gemeente Haren weg te werken. Deze reactie gaf de gemeente Groningen op vragen van Haren Doet naar aanleiding van zorgen die buurtbewoners hebben over de bomen in hun straat. Volgens de buurtbewoners zorgen de bomen voor onveilige situaties. Zo zijn er al meerdere malen takken op auto’s in de straat gevallen.

Er is inderdaad achterstallig onderhoud aan de bomen aan de Heide en Watersteeg. Dit bleek ook uit een visuele inspectie die de gemeente heeft gedaan. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er op dit moment geen sprake van direct gevaar. Zo heeft de gemeente eerder maatregelen getroffen bij een boom nadat er een tak was afgebroken. Het is is bij de gemeente bekend dat bewoners last hebben van het slechte onderhoud van de bomen. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen.

Op dit moment is de gemeente druk bezig om het achterstallig onderhoud van bomen in de voormalig gemeente Haren weg te werken. Een groot deel van het achterstallig onderhoud hebben ze weggewerkt, maar in een aantal straten, waaronder de Heide en Watersteeg moet nog gesnoeid worden. Dat staat voor 2022 op de planning. Echter worden de bomen wel gesnoeid en waar nodig maatregelen getroffen. Volgens de woordvoerder van de gemeente heeft de voormalig gemeente Haren er geen rommel van gemaakt. Wel hadden ze door de jaren heen meer onderhoud aan de bomen kunnen plegen.

De gemeente loopt voor op de planning van het bomenonderhoud. De voormalig gemeente Haren heeft deze wijk als laatste gesnoeid. Daarom staan deze bomen pas voor volgend jaar op de planning. De historische houtwal waar de buurtbewoners over spraken is niet de reden dat er niets aan het onderhoud gedaan kan worden.