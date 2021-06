Aantal plekken in fietsenstalling Europapark bijna verdubbeld

nieuws

Foto Patrick Wind 112groningen.nl

De fietsenstalling van station Europapark wordt fors uitgebreid. De uitbreiding van de populaire stalling gaat ongeveer 200 duizend euro kosten.

De fietsenstalling is sinds de opening in 2012 een groot succes gebleken. De gemeente verwacht daarom dat de stalling binnenkort te klein is. Er worden steeds meer fietsen geparkeerd, deels door de ontwikkelingen op het Europapark en Kempkensberg en deels doordat Station Europapark steeds belangrijker wordt als openbaar vervoernetwerk.

Uitbreiding van de fietsenstalling kan eenvoudig, omdat daar sinds de bouw al rekening mee werd gehouden. De enkellaags fietsenrekken kunnen worden omgebouwd tot dubbellaags. De capaciteit groeit daardoor van 700 naar 130 plekken.

De kosten worden gedekt uit een provinciale subsidie van 120 duizend euro en een subsidie van 80 duizend euro van het Ministerie van Infrastructuur. De klus zal enkele weken duren en wordt waarschijnlijk nog dit jaar afgerond.