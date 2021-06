Aantal besmettingen in Groningen daalde met vijftien procent in afgelopen week

nieuws

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de provincie Groningen is in de afgelopen week met vijftien procent gedaald. Dat is iets minder dan de gemiddelde daling van achttien procent in Nederland. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland, die het rijksinstituut dinsdagmiddag naar buiten bracht.

Tussen 26 mei en 1 juni registreerde het RIVM 505 nieuwe besmettingen in Groningen, 93 minder dan in de week ervoor. Eén inwoner van de provincie overleed aan de gevolgen van het virus.

De sterke daling van het aantal besmettingen is duidelijk een gevolg van de vaccinatiecampagne, zo stelt het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames in de leeftijdsgroepen die zijn gevaccineerd, lopen duidelijk terug. “De druk op de ziekenhuizen door COVID-19 patiënten neemt gestaag af”, zo schrijft de Rijksdienst. “Maar het is belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden, zodat het aantal COVID-19 opnames en het aantal besmettingen verder blijven dalen.”