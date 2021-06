A28 komend weekend dicht tussen Groningen-Zuid en Julianaplein

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De A28 is komend weekend dicht tussen de afrit Groningen-Zuid en het Julianaplein. Groningen Bereikbaar verwacht daardoor veel drukte op de omleidingsroutes.

De weg wordt tussen afgesloten, omdat aannemerscombinatie Herepoort het verkeer gaat overzetten naar het nieuwe viaduct bij de Brailleweg.

Drukke omleidingen

Groningen Bereikbaar stelt dat de omleidingsroutes door de Stad waarschijnlijk erg druk gaan zijn. Zo wordt het verkeer vanuit Haren en Assen richting Groningen via verschillende routes omgeleid.

Verkeer uit Haren naar Groningen omgeleid via de Rijksstraatweg en de Verlengde Hereweg, omdat de oprit naar Groningen al wordt afgesloten. Verkeer dat al op de A28 naar Groningen rijdt, kan vanaf de afslag Groningen-Zuid via de Laan Corpus den Hoorn naar het Vrijheidsplein en de westelijke of de zuidelijke ringweg.

Eerder kiezen voor andere routes

In verband met de drukte adviseert Groningen Bereikbaar echter aan verkeer dat van iets verder komt, al eerder een andere route richting Groningen te kiezen. Zo kan verkeer vanuit Assen via de N33 en de A7 naar de stad rijden of via de N386 en de N372 (Tynaarlo naar Peize). Verkeer vanuit Meppel en Zwolle wordt geadviseerd via de A32 en de A7 te rijden.