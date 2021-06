A28 dit weekend dicht door werkzaamheden tussen Groningen-Zuid en Julianaplein

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Weggebruikers die via de A28 naar Groningen willen rijden moeten dit weekend rekening houden met vertraging. Door werkzaamheden is de A28 tussen Groningen-Zuid en het Julianaplein afgesloten.

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de bouw van een nieuw viaduct over de Brailleweg. Dit weekend wordt de rijbaan richting Groningen omgezet naar het nieuwe viaduct. De werkzaamheden bestaan uit asfalteringswerkzaamheden, het verplaatsen van barriers en het aanbrengen van belijning en bebording.

Verkeer op de A28 richting Groningen rijdt via de afrit Groningen-Zuid naar de Laan Corpus den Hoorn en daarna via het Vrijheidsplein naar de westelijke ringweg of zuidelijke ringweg. Verkeer vanuit Assen wordt omgeleid via de N33 en de A7 of via de N386 en de N372. Verkeer uit Meppel en Zwolle krijgt het omleidingsadvies om via de A32 en de A7 te rijden. Verkeer uit Haren richting Groningen wordt omgeleid via de Rijksstraatweg en de Verlengde Hereweg. De oprit vanaf Haren naar de A28 richting Groningen is eveneens afgesloten.

De werkzaamheden duren tot maandagochtend 06.00 uur.