Centraalstaal maakt doorstart, 30 werknemers kunnen blijven

De Groninger staalleverancier Centraalstaal maakt een doorstart. Het vorige week failliet verklaarde bedrijf wordt per 1 augustus overgenomen door het Groningse CIG Architecture en scheepswerf Ferus Smit uit Westerbroek.

Volgens de curator van Centraalstaal nemen CIG en Ferus Smit elk een deel van het bedrijf over. De locatie aan de Osloweg blijft bestaan. De nieuwe eigenaren nemen bijna de helft van het personeel in dienst. Het gaat om dertig werknemers. Het is de bedoeling om langzamerhand de activiteiten weer uit te breiden.

Het verliesgevende Centraalstaal kreeg kortgeleden nog uitstel van betaling, maar dat zette geen zoden aan de dijk, Een deel van het personeel heeft inmiddels al een andere baan.