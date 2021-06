Downhill: ‘De kans dat je valt is groot’

Bij de Kardingebult is het oppassen geblazen voor downhillers. Downhill is een extremere versie van mountainbiken. Fietsers leggen een parcours af waarbij zij met zo veel mogelijk snelheid en scherpe bochten naar beneden gaan.

‘Op de fietsen die wij hebben kan je niet zo hard trappen. We hebben dus zwaartekracht nodig om naar beneden te gaan’, zegt Filip Cernak. Hij beoefent de sport al ruim vier jaar. ‘Nederland is een van de vlakste landen van de hele wereld, maar alsnog kunnen we hier op de Kardingebult onze sport uitoefenen’, zegt Filip.

Downhill is een extreme sport. ‘De kans dat je valt is redelijk groot. We dragen daarom een helm, pantser en kniebeschermers’, zegt Filip. ‘Ondanks het gevaar is de sport ook toegankelijk voor beginners. In het begin ga je wat langzamer en ook dan is het erg leuk’, zegt Filip.

In Nederland wordt de Mini Downhill Cup gehouden. Dit is een wedstrijd waarbij fietsers de strijd aan gaan om de snelste tijd. Wolter Wolthers fietst ook veel op de Kardingbult en hij heeft de Mini Downhill Cup al meer dan eens gewonnen. ‘Iedereen komt daar vooral voor de gezelligheid. Het is een ontzettend leuk weekend waar iedereen het naar zijn zin heeft’, zegt Wolter. Ook Filip doet mee aan wedstrijden. ‘Bij een wedstrijd kan ik mij vaak niks van de race herinneren, behalve dat ik beneden ben gekomen’, zegt hij.