250 duizend euro om ziekte MS te bestrijden

Het MS Centrum Noord Nederland (MSCNN) kreeg vrijdag op het dakterras van Forum Groningen een cheque ter waarde van 250 duizend euro van de stichting MoveS om de ziekte MS te bestrijden.

MS ofwel Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. De oorzaak van de ziekte is nog onduidelijk. Daarom is er geld nodig voor onderzoek.

“MS onderzoek heeft veel verschillende dingen nodig, heel veel inspiratie maar soms komt een idee uit een hele bijzondere hoek en levert het ontzettend veel op en dan is een subsidie die je op die manier vrij kan besteden ontzettend waardevol en gaat ons verder helpen in het MS onderzoek”, aldus Dr. J.F. Meilof van MSCNN.

Ook drie andere onderzoekcentra in Nederland kregen ieder 250 duizend euro van Stichting MoveS, die allerlei activiteiten organiseert om geld in te zamelen voor de bestrijding van MS.