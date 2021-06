1000-banenplan behaalt doelstelling: ‘Geweldig voor werknemers en werkgevers’

nieuws

Foto: Arbeidsmarktregio Groningen

Na vier jaar heeft het ‘1000-banenplan’ van de arbeidsmarktregio Groningen haar doelstelling bereikt. Duizend mensen hebben een opleiding en werk gekregen via het plan.

Vrijdagmiddag werd het behalen van de doelstelling gevierd, in het Kielzog in Hoogezand en via een webinar, door de bestuurders van de arbeidsmarktregio Groningen, sociaal partners, opleiders, werkgevers en brancheorganisaties en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door het project hebben nu ruim 1.200 inwoners een opleiding gevolgd, waardoor er nu eerder dan verwacht duizend mensen een duurzame baan hebben gevonden. “Ik vind het geweldig dat we nu al de 1000e duurzame plaatsing hebben bereikt”, , aldus Carine Bloemhoff, bestuursvoorzitter van de arbeidsmarktregio. “Het isvoor de kandidaten fijn, want zij hebben weer werk en dus meer toekomstzekerheid. Maar uiteraard ook voor de bedrijven, die deze werknemers keihard nodig hebben”.

Alle partijen geven aan te willen werken aan een vervolg, zodat nog meer inwoners kunnen worden geschoold richting een duurzame baan.