1.200 Groningers ontvangen Janssen-vaccin tijdens eerste prikdag in Kardinge

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De GGD in Groningen heeft vrijdag aan 1.200 mensen uit de provincie Groningen een Janssen-vaccin toegediend in Sportcentrum Kardinge.

Vrijdag was de eerste dag waarop mensen zich vrijwillig konden laten vaccineren met het vaccin, waarvoor slechts één inenting nodig is. Volgens woordvoerder Kirsten Smit van de GGD is de dag voorspoedig verlopen: “We prikken de eerste dagen meer mensen dan we vorige week hadden gepland. Dat is vrijdag zonder problemen verlopen. Ook de komende dagen prikken we nog zo’n 1.200 mensen per dag en dan bouwen we langzaam af naar vijfhonderd.”

Volgens Smit waren er in Groningen op vrijdagochtend zo’n 10.000 Janssen-vaccins beschikbaar. Omdat veel vakantiegangers zich graag met het éénmalige vaccin willen laten inenten, verwacht de GGD dat de vaccins snel op zullen zijn. “Als we zo snel prikken als we nu doen en met een langzame uitloop naar volgende week, kun je nagaan dat we snel door de vaccins heen zijn.”