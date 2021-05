Zwemmen in De Papiermolen groot succes; meer zwemmers per uur welkom

nieuws

Er is veel animo voor het banenzwemmen in openluchtbad De Papiermolen. Het zwembad heeft daarom besloten om het maximum aantal zwemmers per uur uit te breiden.

Het zwembad ging op 1 april open. Sinds de eerste dag is het een groot succes. Omdat er zoveel animo is zijn er per uur vijf extra zwemmers welkom. Deze stap kan volgens De Papiermolen op een veilige manier genomen worden omdat, ook met de extra zwemmers, nog steeds de basismaatregelen in acht kunnen worden genomen.

Om te kunnen zwemmen moeten mensen een reservering maken. “We zien helaas regelmatig dat zwemmers zich niet af melden wanneer zij onverhoopt niet kunnen”, schrijft het zwembad op haar Facebook-pagina. “Hierdoor kunnen anderen niet reserveren. Als je voor twee personen reserveert, kun je alleen de totale reservering annuleren en niet voor één persoon. Hierdoor komt het vaak voor dat het bad niet vol zit en daarom is besloten dat er nu nog maar voor één persoon gereserveerd kan worden. Dit om meer mensen de kans te geven om te zwemmen.”

