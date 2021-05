Zwaan vliegt tegen hoogspanningsmast en belandt op dak Kardinge

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De hulpdiensten moesten zondagavond in actie komen voor een zwaan die in de problemen was gekomen op het dak van sportcentrum Kardinge.

De melding van een dier in problemen kwam rond 18.40 uur binnen. “Er was bij ons een melding binnengekomen van een zwaan die tegen een hoogspanningsmast was gevlogen”, vertelt een medewerkster van Dierenambulance Groningen. “Het dier is vervolgens op het dak van het sportcentrum terecht gekomen. Wij zijn daarop ter plaatse gegaan. Omdat wij niet op het dak konden komen hebben we de hulp van de brandweer ingeroepen. Zij hebben onder andere een hoogwerker ingezet.”

Fotograaf Mike Weening van Weening Fotografie vertelt dat brandweerlieden het dak op zijn geklommen. “Op het moment dat een brandweerman met een vangstok de zwaan wilde gaan vangen vloog het dier weg. De brandweer is daarop weer teruggekeerd naar de kazerne.” De Dierenambulance liet het er echter niet bij zitten. “Wij zijn in de buurt op zoek gegaan. Na een tijdje troffen we de zwaan aan en hebben we het dier ook kunnen onderzoeken. Daaruit bleek dat de zwaan niet gewond was geraakt. Wellicht is het beest wel geschrokken maar er was geen aanleiding om het over te brengen naar een opvangcentrum. We kunnen dus zeggen dat het goed is afgelopen.”