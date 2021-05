Zonnerace-team Stad werkt samen met concurrentie tegen klimaatverandering

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

‘Als het aankomt op klimaatverandering, dan is er geen concurrentie.’ Met dat motto slaan de vier Nederlandse ‘solar teams’ (Groningen, Delft, Eindhoven en Twente) de handen ineen tegen klimaatverandering. Met de actie #WeAreIn willen de teams ook zonnerace-teams uit andere landen oproepen om mee te helpen de CO2-uitstoot door transport terug te dringen.

De actie is bedoeld om, ook tijdens deze coronaperiode, te laten zien waarom de teams werken aan de zonneauto’s. Naast het terugdringen van de CO2-uitstoot door transport (ongeveer een kwart van alle uitstoot), hopen de raceteams ook bij te dragen aan verbetering in andere sectoren.

“Wij zijn de generatie die actie moet ondernemen” zegt Jamie Jankowsky (Top Dutch Solar Racing, Groningen). Met hun dagelijkse werk laten de teams precies dat zien. Nu is het tijd voor de overheid en bedrijven om te volgen. Net als de teams moet de wereld verenigd zijn in haar strijd tegen klimaatverandering en moet iedereen zijn steentje bijdragen. Want: “bij klimaatverandering is er geen concurrentie”.

In de onderstaande video presenteren de samenwerkende raceteams hun initiatief: