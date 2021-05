nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Op een woning aan de Josine Reulingstraat in Groningen is maandagochtend een zonnepaneel spontaan in brand gevlogen, toen deze werd geplaatst op het dak van een woning.

Volgens omstanders bleef de schade door de brand beperkt. De brandweer haalde het zonnepaneel van het dak.

Hoe de brand in het paneel is ontstaan, is niet duidelijk. Het paneel leek uit het niets te zijn gaan branden, zonder dat het aangesloten was op het stroomnetwerk in het huis.