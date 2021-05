Zonneauto Top Dutch Solar Racing gaat van start in Marokko

nieuws

Foto: Top Dutch Solar Racing

Het Groninger zonneraceteam Top Dutch Solar Racing gaat dit jaar toch nog meedoen aan een race. Nu de World Solar Challenge in Australië tot en met 2023 is gecanceld, gaat het 22-delige studententeam uit Groningen in oktober van start in de Solar Challenge Morocco.

“De annulering van de Bridgestone World Solar Challenge 2021 was een domper, maar als team hebben we al voor veel hetere vuren gestaan”, zegt Aymar Berkel, teammanager. “Mijn eerste gedachte was: we gaan onze eigen solar challenge organiseren. Geen race is geen optie. We hebben in twaalf weken tijd het onmogelijke mogelijk gemaakt”, zegt Berkel met trots. “Mentaal moesten we snel schakelen en hard aan de slag gaan om een nieuwe solar race te realiseren, en dat is ons gelukt.”

De deelnemende Nederlandse zonneraceteams hebben voor Marokko gekozen vanwege het gunstige woestijnklimaat met een overvloed aan zonlicht. De race begint én eindigt in Agadir, een havenstad aan de westkust van Marokko De teams rijden vijf etappes van elk ongeveer 500 kilometer. “We moeten onder andere meer rekening houden met het verkeer waardoor onze race-strategie anders wordt” Alje Zwijghuizen, creative lead. “Daarnaast is het ook gewoon onbekend terrein voor ons. We gaan ons de komende tijd enorm verdiepen in Marokko.”