“Zondag drukkend warm en kans op buien, daarna broeierige nacht met onweer”

nieuws

Het wordt zondag een benauwde en warme dag die onstabiel gaat verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“In de ochtend hebben we eerst te maken met zonnige perioden”, vertelt Kamphuis. “Het is vrijwel direct zacht met temperaturen van 18 tot 20 graden later in de ochtend. Vanuit het zuidwesten komt dan al snel een onweersstoring opzetten. Rond de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui dan ook toe. Achter het wegtrekken van deze buienstoring klaar het op en loopt het kwik verder op naar waarden van 23 of 24 graden.”

Broeierige nacht

“In combinatie met een erg hoge luchtvochtigheid maakt dit het benauwd en drukkend warm. Te meer ook omdat we deze temperaturen niet meer gewend zijn. De zuidenwind is zwak of matig, windkracht 2 of 3. In de avond en in de nacht naar maandag komt een volgende onweersstoring vanuit het zuiden opzetten. Tijdens een broeierige nacht met minimumtemperaturen die rond de 16 of 17 graden liggen neemt de kans op regen en onweer opnieuw toe. Het zwaartepunt van de storing trekt over het westen en noordwesten maar wij lijken er een klein staartje van mee te krijgen.”

Nog geen zicht op warm, stabiel lenteweer

“Maandagochtend valt er een enkel buitje maar verder blijft het droog en met af en toe zon wordt het 20 graden. Dinsdag tot en donderdag wordt het in de middag een graad of 15. Som een graad warmer, op dinsdag mogelijk een graadje koeler. Het is vrij rustig weer. Vaak is het droog, soms valt er een bui en bij perioden schijnt de zon. Warm en stabiel lenteweer laat zich echter nog niet aankondigen maar zo nat als de voorbije week wordt het niet meer.”

Meer informatie en duiding over het weer vind je op deze pagina.