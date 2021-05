“Zon krijgt op zondag meer ruimte, volgende week 22 graden”

nieuws

Waar we zaterdag vrij lang moesten wachten op de eerste zonnestralen zal het weerbeeld op zondag heel wat positiever verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Zondag begint de dag met een paar laaghangende wolken”, vertelt Kamphuis. “Deze zullen echter minder taai zijn dan we op zaterdag zagen. Dit betekent dat de zon eerder te zien zal zijn. Wel ontstaan er in de loop van de dag een paar onschuldige stapelwolkjes maar daar zal de zon weinig hinder van ondervinden. In het Waddengebied is dat anders. Daar is er kans op hardnekkige wolkenvelden. Het wordt daar maar 12 graden terwijl bij ons de maximumtemperatuur op 18 of 19 graden komt te liggen. Daarnaast hebben we te maken met een zwakke of matige noordenwind, windkracht 2 of 3.”

“Maandag tot en met woensdag is het droog en is het vrij zonnig lenteweer. Het wordt nog wat warmer waarbij het in de middag 21 of 22 graden kan worden. De wind komt uit het noordoosten, is zwak windkracht 2 of 3. Vanaf donderdag zien we dat de kans op een bui toe gaat nemen maar de temperaturen lijken vooralsnog niet al te ver terug te vallen.”