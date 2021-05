Zoektocht naar een meeuw

De dierenambulance roept Groningers op om een meeuw te vangen. De snavel van de meeuw zit klem in een plastic bakje.

Vier weken geleden kreeg de dierenambulance voor het eerst een melding van de meeuw. ‘We zijn er toen direct heen gegaan, maar toen we op locatie kwamen was het dier al gevlogen’ zegt Suus van der Woude, hoofd wildbeheer Dierenambulance Groningen. Inmiddels komt er bijna elke dag wel een melding van het dier.

‘Het dier kan moeilijk eten en drinken omdat hij zijn snavel nergens in kan steken’ zegt Suus. ‘Ik hoop dat de meeuw binnenkort zo verzwakt dat we hem kunnen vangen’ aldus Suus. ‘Wij roepen Groningers nu op om een jas, deken of handdoek over de meeuw te gooien. Het dier kan dan niet wegvliegen. Ook vragen wij de mensen om even bij het dier te blijven totdat wij aanwezig zijn’ zegt Suus.