Een signaal afgeven dat iedereen leuke dingen kan doen, zelfs als het er slecht uit ziet voor je. Dat is wat Wesley Ferwerda (26) hoopt te bereiken met zijn nominatie voor Omroepvrijwilliger van het jaar.

Al zes jaar lang staat Wesley elke week langs de sportvelden als eindredacteur van het programma OOG Sport. Hij heeft de spierziekte Duchenne, want betekent dat hij niet oud zal worden. Toch laat hij zich niet stoppen door zijn ziekte, want naast zijn werk voor OOG is hij ook nog bezig aan zijn tweede hbo-studie. Samen met 22 anderen strijdt hij nu dus voor de titel omroepvrijwilliger van het jaar. Wesley is erg blij dat hij genomineerd is. “Het is hartstikke mooi, ook de reacties die ik gehad heb op de nominatie waren heel mooi. Het is een blijk van waardering. Daarnaast wil ik laten zien dat je ook leuke dingen kan doen, ook met een rolstoel en een spierziekte. Dat is misschien wel een soort van levensdoel, om te laten zien dat er het slecht uit kan zien voor je, maar dat betekent niet dat het leven dan voorbij is. Zelfs vanuit een rolstoel kan je journalist zijn. Als je dat kan, dan kan je volgens mij veel meer.”

Voorbeeld

Voor directeur Evert Janse was het duidelijk dat Wesley genomineerd moest worden voor de prijs. “Hij is een voorbeeld voor velen van ons, hoe hij met zijn spierziekte omgaat. Hij is al jarenlang actief bij OOG en nu eindredacteur van vijftien zeer gedreven vrijwilligers. We hebben een moeilijke tijd gehad met corona, maar mensen als Wesley leren je ook relativeren en die geven je een heleboel hoop voor de toekomst. Die toekomst is voor hem misschien wat beperkter, maar hij laat zien dat je die jaren op een goede manier kan benutten. Dat is een voorbeeld voor ons allemaal.”

OOG Sport

Wesley wist al op jonge leeftijd dat hij iets met sport wilde doen. “Vroeger zat ik op voetbal, maar dat kon op een gegeven moment niet meer. Zo is het begonnen. Toen wilde ik toch nog iets met sport doen. Bij OOG vind ik het belangrijk dat sporten echt op de kaart staat omdat het onderdeel is van de maatschappij. Met OOG Sport kunnen we dat ook vertellen aan de burgers in Groningen.”

Hij hoopt vooral dat zijn nominatie een signaal afgeeft. “Dat je diversiteit bij een omroep en in een stad stimuleert en ook mensen een kans geeft om dit werk te kunnen doen. Voor iedereen is dit misschien wel weggelegd. Ik denk dat je zo een goed signaal afgeeft dat iedereen dit kan doen.”

Stemmen op Wesley kan tot 18 mei via de website omroepvrijwilligervanhetjaar.nl.