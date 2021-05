Woningbrand Van Starkenborghstraat snel onder controle

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Van Starkenborghstraat in de Groningse Villabuurt heeft in de nacht van maandag op dinsdag korte tijd brand gewoed. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 02.20 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De bovenburen roken op een gegeven moment een brandlucht”, vertelt Wind. “Omdat ze ook rookontwikkeling zagen hebben ze het alarmnummer gebeld. Uiteindelijk bleek er een brandje te woeden in een benedenwoning. Deze brand is uiteindelijk door de bewoner geblust. Brandweerlieden hebben een nacontrole gedaan.”

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Het is onbekend wat er in de brand heeft gestaan.