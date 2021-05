“Woensdag stevige regenbuien en onweer, volgende week stabieler”

nieuws

De komende dagen verlopen wisselvallig. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat er wellicht volgende week een stabielere periode zich gaat aandienen.

“Woensdag is er af en toe zon maar er vallen ook enkele buien”, vertelt Kamphuis. “Daarbij is er kans op een slag onweer en kan het lokaal soms stevig regenen. Bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 of 3, wordt het 14 of 15 graden. Donderdag valt er nog een enkel buitje en is er meer ruimte voor de zon. Met 16 graden wordt het dan ook wat warmer.”

“Vrijdag en tijdens het aanstaande weekend is de regen weer terug. Vrijdag wordt het nog 16 graden, tijdens het weekend is het koel bij 13 graden. Pas gaandeweg de volgende week neemt de kans op regen af en lijken we af te gaan stevenen op een stabielere periode met meer zon. Voorlopig blijft het echter wel koel.”