“Woensdag perioden met zon, vanaf het weekend wisselvallig en wat kouder”

De kans is aannemelijk dat ook de tweede helft van mei wisselvallig en koel gaat verlopen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag zijn er perioden met zon, afgewisseld door een aantal stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke of matige wind uit het westen wordt het 16 graden. Het blijft droog. In de nacht naar Hemelvaartsdag krijgen we te maken met opklaringen en koelt het af naar 6 graden. Ook op Hemelvaartsdag blijft het droog. Er trekken een aantal wolkenvelden over maar er zijn ook perioden met zon en er waait een zwakke of matige noorden- tot noordoostenwind, windkracht 2 of 3. Het wordt 15 graden.”

Buien

“Op vrijdag is het ook nog droog en wordt het met zonnige perioden 17 graden. Tijdens het weekend neemt de kans op buien toe. Het wordt dan 15 of 16 graden.”

Daarnaast verwacht je dat ook de tweede helft van mei wisselvallig en koel gaat verlopen. Hoe zit dat?

“Ik kan dat het beste laten zien door middel van een kaartje. Hieronder zie je de neerslagpluim. Daarin zie je dat de wisselvalligheid vanaf het weekend flink toe gaat nemen. De temperatuur gaat vanaf het weekend ook een graad zakken. Dit wordt veroorzaakt door een west- tot noordwestelijke stroming. Op dit moment zijn er alleen maar duidelijke aanwijzingen dat deze maand ons voor langere tijd wisselvallig en koel weer gaat brengen. Lagedrukgebieden boven de oceaan weten de weg naar ons voortdurend te vinden en warmbloedige hogedrukgebieden liggen helemaal boven de Azoren en het zuidoosten van Europa. Die hebben in geen jaren in deze tijd van het jaar zover weg gelegen.”

