‘Wisselvallig weer houdt aan, maar Pinksterzondag wordt best vriendelijk’

Ook tijdens het aankomende Pinksterweekend moet Groningen rekening houden met wisselvallig weer. De dagen daarna brengen volgens OOG-weerman Johan Kamphuis weinig verandering.

“Vrijdag is er eerst nu en dan zon, maar in de loop van de ochtend en het eerste deel van de middag vallen er een paar buitjes of buien”, aldus Kamphuis. “Het wordt 15 graden en de wind is stevig, windkracht 5 tot 6 uit het zuidwesten. Ook zaterdag vallen er enkele buien., maar in loop van de zaterdagmiddag wordt het droger en breekt de zon af en toe door. Het wordt 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 tot 5.”

Pinksterzondag blijft droog, zo stelt Kamphuis. Ook schijnt de zon nu en dan. “Het wordt 13 of 14 graden en bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten is het best vriendelijk. Maar Pinkstermaandag gaan er weer enkele buien vallen en blijft het koel bij 13 graden. Ook na het weekend houdt het koele en af en toe wisselvallige weer voorlopig aan.”