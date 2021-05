Wijkbewoners brengen muzikale ode aan Vinkhuizen (video)

Tien muzikanten uit Vinkhuizen hebben een muzikale ode gebracht aan de wijk. Samen met OOSTBLOK media werd vrijdagmiddag een bijbehorende videoclip gelanceerd.

Simeon Simeonov, Teodor Toshkov, Tadas Čeliauskas, Sara Gonzáles Pastor, Karoun Baghboudarian, Rani Elias, Romana Porumb, Claudia Brouwer, Rayan Morshed, Nina Morshed maakten de muziek, samen componist Reinout Douma.

Bij De Wijk De Wereld gaan theatermakers een tijd lang met mensen uit een wijk aan de slag om een voorstelling te maken die ze uiteindelijk in de Stadsschouwburg opvoeren. Dit jaar staan allerlei verschillende verhalen uit Vinkhuizen centraal. Normaal gesproken is de finale van dit evenement een reeks optredens in de Stadsschouwburg, maar vanwege het coronavirus gaat dit niet door. In plaats daarvan worden er, tussen 5 en 10 juli, dagelijks optredens gegeven in Vinkhuizen.