Wielrenner geschept door automobilist op Middelberterweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Middelberterweg in de stad Groningen is een wielrenner gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur ter hoogte van de kruising met de Driebondsweg. “Het gaat om een aanrijding tussen een personenauto en een wielrenner. De wielrenner is bij het ongeluk geschept en tegen de voorruit van de auto gekomen. In de ruit zit een flinke ster.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. De personenauto is door een bergingsbedrijf weggesleept.