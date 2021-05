Westerkade heeft er een hoge boom bij

nieuws

Wethouder Van der Schaaf en Sander Haarsma (ondernemersvereniging)

Midden op de Westerkade is een esdoorn van 10 meter geplant. De gemeente deed dit in samenspraak met de Ondernemersvereniging Westerhavengebied en de Winkeliersvereniging Westerhaven.

Men was het erover eens dat de plek in het midden van het winkelgebied wel wat groen kon gebruiken. Later in de zomer wordt rond de boom een zitbank met een klein podium geplaatst. Het podium biedt plaats aan kleinschalige evenementen.

De nu geplante boom maakt deel uit van het groenplan Vitamine G. het doel daarvan is, de gemeente verder te vergroenen en klimaatbestendig te maken.