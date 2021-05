Werkzaamheden zuidelijke ringweg zorgen voor vertraging op omleidingsroute

nieuws

Foto: ingezonden

De werkzaamheden op de zuidelijke ringweg zorgen zaterdag voor vertraging op de omleidingsroutes. Vooral op de Ketwich Verschuurlaan staan weggebruikers in de file.

De zuidelijke ringweg is dit weekend dicht voor weggebruikers die in de richting van Drachten rijden. Ter hoogte van het viaduct over de Paterswoldseweg worden dit weekend buispalen aangebracht voor de bouw van het nieuwe viaduct. Vanwege de veiligheid is het volgens Combinatie Herepoort noodzakelijk om één rijbaan af te sluiten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.

Een andere omleidingsroute leidt via de A28, Ketwich Verschuurlaan om bij het Stadspark weer op de A7 te komen. Verschillende getuigen laten weten dat het op deze route druk is. “Het heeft me bijna een half uur extra reistijd gekost”, laat iemand weten. “Het komt vooral vanwege de slechte afstelling van de verkeerslichten op de Ketwich Verschuurlaan. Bij groen licht kunnen er een aantal auto’s doorrijden waarna ze al weer op rood staan.” De werkzaamheden duren tot maandagochtend 06.00 uur. Vanaf dan gaat de zuidelijke ringweg weer open.