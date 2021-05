“Werkzaamheden spoordek op schema, maandagochtend weer treinen”

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De afrondende werkzaamheden met betrekking tot het inschuiven van het spoordek ter hoogte van de Verlengde Lodewijkstraat liggen op schema. Maandagochtend kunnen er weer treinen rijden.

“De civiele werkzaamheden hebben we nu afgerond”, vertelt Bert Kramer van Combinatie Herepoort aan het einde van de middag. “Dit betekent heel concreet dat de treinrails weer op hun plek liggen en dat ogenschijnlijk alles klaar lijkt. Wat we echter nog moeten doen is het testen van de systemen. Om een trein te kunnen laten rijden moeten seinen goed werken, en moet ook de bovenleiding stroom geven. Dit gaan we vanavond testen. Maar ik verwacht dat er geen problemen zullen ontstaan.”

Rust in de organisatie

Mocht de test goed verlopen dan wordt het gebied in de nacht van zondag op maandag opgeleverd. “Ja, dit gebeurt rond 04.30 uur. Daarna kan het treinverkeer hernomen worden.” Kramer is tevreden over de voorbije acht dagen. “Het is ontzettend goed gegaan. Ik was zojuist even op de bouwplaats en er hing een hele prettige sfeer, iedereen was heel relaxed. We hebben de afgelopen week met weinig vertragingen te maken gehad en daardoor krijg je heel veel rust in de organisatie. Dat is heel prettig.”

Spoordek

Bij de werkzaamheden werd er afgelopen woensdag een spoordek ingeschoven. Op dit moment rijdt het autoverkeer dat via de zuidelijke ringweg rijdt nog over het spoor heen, straks in de nieuwe situatie rijden de auto’s onder de treinen door. Om dit mogelijk te maken is er de afgelopen maanden een spoordek opgebouwd naast appartementencomplex De Frontier. Woensdag werd het gevaarte op zijn plek geschoven.