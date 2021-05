Werkzaamheden inschuiven spoordek op schema: “We zijn bijna filmsterren”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De werkzaamheden met betrekking tot het inschuiven van het spoordek ter hoogte van de Verlengde Lodewijkstraat liggen op schema. Dat laat Combinatie Herepoort zondag weten.

“We zijn nu ruim een etmaal bezig met deze klus”, vertelt Bert Kramer van Combinatie Herepoort. “In de nacht van vrijdag op zaterdag is het treinverkeer stilgegelegd waarna we konden beginnen met het verwijderen van de spoorrails en de bovenleiding. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidende werkzaamheden om komende woensdag het spoordek in te kunnen schuiven. Tot nu toe loopt alles precies volgens schema.” Het slechte weer heeft ook nog geen roet in het eten gegooid. “We hebben van tevoren gezegd dat als we te maken krijgen met zware onweersbuien, dan leggen we het werk even stil. Vanochtend heeft het wel een klein beetje geonweerd, maar dat viel allemaal heel erg mee.”

Vijf miljoen kilo

Het inschuiven van het spoordek is één van de deelprojecten voor de nieuwe zuidelijke ringweg. Op dit moment rijdt het verkeer nog over het spoor, straks in de nieuwe situatie rijdt het verkeer onder het spoor door. Om dit mogelijk te maken moet er een dek komen te liggen waar de treinen overheen gaan rijden. Dit dek is de afgelopen maanden opgebouwd ter hoogte van appartementencomplex De Frontier. Het dek moet beschouwd worden als een grote betonnen deksel, dat ruim vijf miljoen kilo weegt.

Tekst gaat verder onder de foto

Tijdens de werkzaamheden wordt er dag en nacht gewerkt. Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl

“Doet me denken aan de werkzaamheden bij Zuidhorn”

“Het is echt indrukwekkend om te zien”, vertelt fotograaf Robert van der Veen van Niekerknieuws.nl. “Ik ben zaterdagavond een kijkje gaan nemen. Als je het deksel met eigen ogen ziet, dan zie je pas hoe groot het is. Het is echt spectaculair. Persoonlijk doet het mij denken aan de werkzaamheden die vorig jaar plaatsvonden bij Zuidhorn. Daar werd toen een brugdeel ingeschoven. Maar dit project is nog ingewikkelder omdat je echt midden in de stad staat. Respect voor alle mensen die hier bij betrokken zijn, maar ook voor alle omwonenden. Er wordt dag en nacht gewerkt wat toch wel de nodige bewegingen en lawaaioverlast met zich mee brengt.”

Veel kijkers via webcam

De werkzaamheden zijn live te volgen via een webcam. “We zien dat er heel veel interesse voor is om deze werkzaamheden te volgen”, vertelt Kramer. “Dat heeft misschien ook wel met de coronasituatie te maken. Mensen zijn meer thuis en als er dan zo’n groot project plaatsvindt dan is het toch iets om naar uit te kijken.” Via de webcam zijn er de afgelopen dagen al veel mensen geweest die een kijkje zijn komen nemen. “Tjah, of we bijna filmsterren zijn, het hoort er bij. En we snappen heel goed dat het interessant is. Komende woensdag zal het waarschijnlijk wel drukker worden met kijkers wanneer het spoordek echt op zijn plek geschoven gaat worden.” De verwachting is dat het inschuiven tussen 09.00 en 13.00 uur plaats gaat vinden.

Bekijk hier de webcam: