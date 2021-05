Werk aan nieuw busknooppunt Zernike Campus start aanstaande maandag

nieuws

Impressie: Koninklijke Oosterhof Holman

Aanstaande maandag begint aannemer Oosterhof Holman met de verbouwing en vernieuwing van het busknooppunt op de Zernike Campus.

In het nieuwe ontwerp is plaats voor zes bussen en wordt er rekening gehouden met de overgang naar elektrisch rijden in de komende jaren.

Vanaf maandag wordt het oude asfalt verwijderd. Vervolgens worden de haltes opnieuw bestraat. Het wegverkeer heeft gewoon doorgang en voor de bussen creëert Qbuzz twee vervangende haltes. De werkzaamheden moeten voor de bouwvak klaar zijn.