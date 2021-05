Weekendweer: Laatste dagen lente verlopen droog en zonnig

nieuws

Foto Andor Heij

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk breekt er een langere periode droog en zonnig weer aan.

In de nacht naar zaterdag is het helder en daalt de temperatuur naar 6 graden. Zaterdag overdag verloopt vrij zonnig en bij een zwakke noordelijke wind wordt het 17 graden.

Zondag is er nog meer zon en ook dan is er weinig wind. Het wordt 19 graden. Maandag draait de wind naar het noordoosten en wordt het 20 graden. En dan is het gedaan met de koud verlopen lente, want dinsdag begint de meteorologische zomer alweer.

Juni start droog en vrij zonnig met temperaturen rond de 20, 21 graden. Dat weer houdt zeker tot volgend weekeinde aan.

Uitgebreid weerbericht