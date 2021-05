Weekend weer: Temperaturen gaan eindelijk omhoog

nieuws

Foto Andor Heij. Stadspark, lente

Na een lange vrij koude periode gaan de temperaturen vanaf dit weekeinde flink omhoog met een piek op zondag.

Zaterdag is het met 13 graden nog fris. In de ochtend is er zon, maar in de middag gaat het regenen.

Zondag gooit er qua temperatuur met een zuidelijke stroming een flinke schep bovenop. Het wordt 24 graden. Maar er valt ook wat regen en een klap onweer is niet uitgesloten.

De dagen er na doet de temperatuur een stapje terug, maar met ongeveer 18 graden is vrij zacht. Wel kunnen er iedere dag buien met mogelijk onweer vallen en is het dus vrij onstabiel.

