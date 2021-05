Website voor gratis zelftesten voor studenten gelanceerd

nieuws

Foto: Publiek Domein

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft maandag een website online gebracht waarop studenten en onderwijzend personeel van het hoger onderwijs gratis een zelftest kan aanvragen.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is het voor studenten in het ho en het wo sinds 26 april weer mogelijk om één dag per week fysiek onderwijs te krijgen. Daarbij loopt men het risico het virus over te dragen, doordat jonge mensen vaak zelf minder of geen last hebben van een besmetting. Daarom is het volgens demissionair minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs belangrijk dat studenten en medewerkers gebruik maken van een zelftest, om daarmee een uitbraken te voorkomen.

Het advies luidt om iedere week een zelftest af te nemen. Deelname wordt niet verplicht gesteld. De bedoeling is dat de gratis zelftesten voor mbo-studenten en -medewerkers vanaf juni beschikbaar komen. De website om de testen aan te vragen is hier te vinden.